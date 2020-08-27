Atını döven Halis Karataş'tan flaş karar! 1 ay boyunca...

Jokey Halis Karataş, Arts Man isimli atına şiddet uyguladığı görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesi sonrası kişisel Twitter hesabında özür mesajı yayınladı.

"İstanbul’da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü" diyen Karataş, şöyle devam etti:

"Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."

"BİR AY BOYUNCA AT BİNMEME KARARI ALDIM"

Karataş, tepkiler üzerine bir açıklama daha yaptı ve 1 ay boyunca at binmeme kararı aldığını duyurdu.

İşte Halis Karataş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar...

"Biraz önce yaptığım açıklamaları her ne kadar tüm samimiyetimle yapmış olsam da ayrıca aldığım bazı kararları paylaşmak isterim. Beni Halis Karataş yapan, bana başarılı bir kariyer sağlayan atlara olan sevgim, bugüne kadar bu eşsiz canlılara yapılan tüm kötü muamelelere isyan etmeme neden olmuştur.

Bu nedenle bugün can acısıyla da olsa bir ata kötü muamele edenin ben olmam karşısında son derece üzgünüm ki 33 senelik kariyerim boyunca atlara ne kadar kollayıcı ve üzmeden bindiğimin herkes tarafından bilindiğine de eminim. Bu nedenle pazar günü yapılacak Gazi Koşusunda at binip binmemeyi bile sorguladım. Ancak yakın çevrem tarafından Kahraman Ekürisinin yarışa 3 gün kala jokeysiz kalmasının onlara büyük bir haksızlık olacağına ikna edildim.

Bunun yarışta at binmek için bir bahane olduğu da düşünülmesin lütfen. Bu konudaki samimiyetimi göstermek için de eğer dereceye girersem Gazi Koşusundan kazanacağım montu Hayvanları Koruma Derneklerine bağışlayacağımı söylemek isterim. Ayrıca bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül’den itibaren de 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım. Bu süre zarfında kendimle yüzleşip, beni böyle bir hatayı yapmaya sevk eden şeyin ne olduğunu bulmayı umuyorum."