Avustralya Açık’ta şampiyon Novak Djokovic oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

Avustralya Açık tarihinin en çok şampiyon olan ismi Novak Djokovic, 2023 finalinde karşılaştığı Stefanos Tsitsipas'ı mağlup ederek 10. şampiyonluğunu kazandı.

Djokovic, Nadal'a ait rekoru egale ederken, Avustralya Açık tarihine geçmeyi de başardı.