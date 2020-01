Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Rıza Çalımbay: Bundan sonra daha da dikkatli olacağız

Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI - Rahmi MEYVECİ / SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son dakikada da olsa beraberliği bulduklarını belirterek, "Cezalı ve sakat oyuncuların eksikliğini hissettik" dedi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise "İkinci golü bulsak maçı kopartabilirdik" ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, "Kendi sahamızdaki maçı kazanmak istedik. Çaykur Rizespor'un böyle oynayacağını biliyorduk. Kapalı bir defans yapacaklarını çok iyi biliyorduk ve ilk yarıda öyle oldu. Gerçekten istediğimiz pozisyonları yakalayamadık, istediğimiz şeyleri yapamadık çünkü çok iyi kapandılar. Bizi oynatmadılar ama ikinci yarı içeriye geldik. Değiştirdiğimiz taktik olsun, ikinci yarı değiştirdiğimiz oyuncular olsun bambaşka bir şekilde başladık. İyi oynadık. Güzel tempo yaptık. Gol yedikten sonra tempoyu daha artırdık. Maçı kazanmak için elimden gelen her şeyi yaptık. Hiçbir zaman yenilgiyi kabullenmedik. Son saniyede de olsa golümüzü bulduk. Gayet net pozisyonlarımız vardı. Cezalı ve sakat arkadaşlarımızın eksikliğini hissettik. Bizim artık hiçbir maçımız kolay olmayacak. Özellikle kendi sahamızda kapanan takımlarla karşılaşacağız. Bu açıdan her şeye hazır olmalıyız. Arkadaşlarımızı kutluyorum. Alınan bu puan, galibiyet kadar önemli. Bu maçlardan çıkartacağımız dersler de var. Lig çok uzun bir maraton, bunların hepsi yaşanacak. Bundan sonra daha da dikkatli olacağız" dedi.

İSMAİL KARTAL: İKİNCİ GOLÜ BULSAK MAÇI KOPARTABİLİRDİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın son dakikada berabere bittiği için üzgün olduklarını söyleyerek, "Maça iyi hazırlandık. Son dönemlerde çok iyi mücadele eden, iyi oynayan bir Rizespor var. İlk yarının son haftalarında, Galatasaray'la oynadığımız kupa maçında, Fenerbahçe'ye karşı mağlup olduğumuz maç dahil bunu herkese gösterdik. Bugün de buraya puan almaya geldik. Asıl sıkıntımız, birinci golü attıktan sonra ikinci golü atacağımız ataklar gerçekleştirdik. Doğru zamanda doğru pası atabilseydik, ikinci golü bulsaydık maçı kopartabilirdik. Sivasspor da kendi sahasında güçlü bir takım, çok fazla baskı kurdu, üzerimize geldiler ve oyunu riske ettiler. Ama son saniyelerde yediğimiz golle maç 1-1 berabere bitti. En azından 1 puanla ayrılıyoruz. Oyuncularım iyi mücadele ettikleri için, verdiğim görevleri taktik disiplinle yerine getirdikleri için onları tebrik ediyorum. Sivaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN YANDAŞ: SON DAKİKA PUANI SEVİNDİRİCİ

Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcuları Mert Hakan Yandaş ile Yasin Öztekin maç sonu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundular.

Çaykur Rizespor'la oynadıkları ve berabere 1-1 berabere biten maçı değerlendiren Mert Hakan Yandaş, "Maça ilk yarı ve ikinci yarı olarak bakmak lazım. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Hafta içi zaten öz eleştirisini yapacağız. İkinci yarıda daha iyi bir Sivasspor vardı. Kendi kimliğimize büründük ve iyi bir futbol oynadık. Bir sürü pozisyon kaçırdık. Son dakika gelen 1 puan iyi. İçeride kazanmak isterdik ama son dakikada gelen golle 1 puanı almamız sevindirici" diye konuştu.

YASİN ÖZTEKİN: HOCAM BANA, "OYUNU DEĞİŞTİREBİLİRSİN" DEDİ

Devre arasında takıma katılan ve son dakikada attığı golle takımına 1 puan kazandıran Yasin Öztekin ise "Bugün tabii ki burada, kendi evimizde ve kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyorduk. Ne yazık ki olmadı. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık ve Rizespor'u da biraz cesaretlendirdik. İkinci yarı tabii biraz daha baskı yaptık. Şanslarımız vardı. Direkten dönen toplarımız vardı. Ama maalesef 3 puanı alamadık. Öz eleştiri yapmamız lazım. Hafta içi bunu görüp, analiz yapıp önümüzdeki maçlara daha iyi çıkmamız lazım. Eğer gerçekten şampiyonluğa oynamak istiyorsak hatalarımızı görmemiz lazım. Takım olarak daha iyi oynamamız lazım. En önemlisi hocamız da bunu her zaman söylüyor, inanmamız lazım. Eğer inanırsan her şey kendiliğinden geliyor. Biz de bunu hem taraftarımızla, hem de takımımızla beraber inşallah önümüzdeki haftalarda da göstermek istiyoruz. Bugün gol atmak içimden geliyordu. Hocamla da görüşmüştüm. Bana, 'Sonradan girip belki oyunu değiştirebilirsin' dedi. Ben buna kaç gündür inanıyordum. Allah'tan iyi zamanda doğru yerde pozisyon aldım. Top ayağıma geldi, ben de golümü attım. Taraftarlar sonuçta desteklemeye geliyor. Onlar olmazsa zaten futbolun zevki olmaz. Ben gol sevincini taraftarla paylaşmayı çok seviyorum. Onlara armağan olsun" dedi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN: DOSTLUK KAZANDI

Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada iyi bir maç oynadıklarını belirterek, "İki tarafın da kazanabileceği bir maçtı ama berabere bitti. Dostluk kazandı. Biz şimdi Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Beşiktaş maçında kendi saha ve taraftarımız önünde nasıl 3 puan alırız, onu düşüneceğiz" açıklamasını yaptı.

GÖKHAN AKKAN: DEPREMDEN DOLAYI MAÇI KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ise maç yorumu yapmak istemediğini kaydederek, "Ülkemizin bulunduğu Elazığ ve Malatya depreminden dolayı çok maç konuşmak istemiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Devletimiz zaten gerekli yardımları yapıyor. Bir an önce ülkemizin buradan çıkıp toparlanmasını diliyorum" diye konuştu.

