Dünyanın en iyi LoL oyuncusu olarak gösterilen Faker SK Telecom T1 ile yeniden anlaştı!

Kısa bir süre önce sözleşmesi tamamlanan ve serbest pozisyona düşüen Lee “Faker” Sang-hyeok, SK Telecom T1 ile sözleşme yeniledi. Takımın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgiye göre, Faker yeni sezonda da SK Telecom T1 çatısı altında forma giyecek.

Kontratının son bulmasıyla takımdan ayrılacağı konuşulan Faker sözleşmesini uzattı. SKT’nin geçirdiği başarısız sezonun ardından takım çoğu oyuncusuyla sözleşme uzatmadı. Bang, Thal, Untara, Pirean, Wolf ve Blossom’ı serbest bırakan ekip yıldız oyuncu hakkında bir bilgilendirme yapmamıştı. Efsanenin Çin’e gideceği konuşuluyordu. Kontratının bitiyor olması ve bir açıklamama yapılmamış olması bu olasılıkları güçlendirdi. Faker’ın yüksek bütçeli bir Çin takımına gidip, üstüne kadro kuracağı dedikoduları dönse de bunların hiçbiri gerçekleşmedi ve Faker SK Telecom T1 ile sözleşme yenileyerek yuvasında kaldı.

İşte Sk Telecom T1 hem Korece hem de İngilizce yaptığı açıklama