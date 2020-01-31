Dünya boks tarihinin önemli maçlarından birine çıkmak için gün sayan Fırat Arslan, "Kaybedersem boksu bırakacağım, şayet kazanırsam ringlerde tarih yazmaya devam edeceğim" dedi.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 8 Şubat’ta Almanya’nın Göppingen kentinde hayatının maçına çıkmaya hazırlanıyor. Dünya şampiyonluğu ve tüm zamanların ve sıkletlerin en yaşlı dünya şampiyonluk rekorunu kırma maçına çıkacak olan Fırat Arslan, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

"Uzun zamandır bu kadar güçlü bir rakip ile ringe çıkmadım"

Karşılaşmanın kendisi için bir test niteli taşıdığını vurgulayan Arslan, "Uzun zamandan beri bu kadar güçlü bir rakip ile ringe çıkmadım. Kevin Lerena, dünyanın en iyi boksörlerinden birisi. Dünya sıralamasında üç numaraya kadar çıkmayı başarmış bir isim. Bu karşılaşma benim için bir rekor kırma ve kader maçıdır. Şayet; hakem hataları veya kafa kafaya çarpışarak yaralanmalar dışında maçı hakkımla kaybedersem eldivenlerimi dolabıma asıp aktif boks hayatımı sonlandıracağım, fakat şayet bu karşılamayı kazanırsam yeniden tarih yazmaya devam edeceğim. Kazanmak için söz veremem ancak elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü verebilirim. Ben çok çalışma ve istek ile başarılabileceğini birçok kez ispatladım. Rakibim çok iyi olabilir ancak ben bu maçı kazanacağıma inanıyorum. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım ve yapacağım, gerisine tevekkül diyor ve yüce Allah’a sığınıyorum" dedi.

Fırat Arslan’ın eşi Dilek Arslan ise, "Bu cumartesi rakip Lerena, yedi kez kazandığı dünya şampiyonluk kemeri ve ekibiyle birlikte Almanya’da olacaklar. Pazartesi günü basın konferansı düzenleyeceğiz ve iki boksör orada ilk kez göz göze gelecek. Bu çok büyük bir heyecan bizim için. Ayrıca orada dünyanın en başarılı prmotörlerinden Erol Ceylan, eski dünya şampiyonlarımızdan ve Emre Çukur’un babası Levent Çukur ve boks dünyasını başarılı isimleri de olacaklar" dedi.

EC BOXING yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan ise, "Bu adeta ülkemizin gövde gösterisi olacak. Türk profesyonel boks tarihinin yıldızları o gece ringe çıkacak. Ülkemizin en başarılı boksörleri Almanya’da tüm dünyaya gövde gösterisi yapacak" şeklinde konuştu.

