Görme Engelli Kadın Milli Takımı, Büyük Birtanya'yı aşamadı
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Golbol Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya’ya yenildi.
Samsun Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda yapılan turnuvada milliler gruptaki üçüncü maçında Büyük Britanya'ya 3-2 yenildi. Şampiyonada ilk yenilgisini yaşayan Türkiye Kadın Milli Takımı, 9 Kasım Salı günü Finlandiya ile karşılaşacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol