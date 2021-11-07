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Görme Engelli Kadın Milli Takımı, Büyük Birtanya'yı aşamadı

Görme Engelli Kadın Milli Takımı, Büyük Birtanya'yı aşamadı

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Golbol Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya’ya yenildi.

Samsun Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda yapılan turnuvada milliler gruptaki üçüncü maçında Büyük Britanya'ya 3-2 yenildi. Şampiyonada ilk yenilgisini yaşayan Türkiye Kadın Milli Takımı, 9 Kasım Salı günü Finlandiya ile karşılaşacak.

Etiketler Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu Golbol Avrupa Şampiyonası Türkiye Kadın Milli Takımı Büyük Britanya
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