İstanbul'da dünya rekoru kırıldı!

İstanbul'da yarı maraton heyecanı yaşandı. Kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 16. kez gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen yarı maraton, Tarihi Yarımada'da gerçekleştirildi.

Organizasyonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutuldu.

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen yarışı birinci bitiren Chepngetich, 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı.

Erkeklerde İstanbul Yarı Maraton rekoru kırıldı

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı.

Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.