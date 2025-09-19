Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, dünya üçüncüsü oldu

Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan milli sporcu Ahmet Yılmaz, rakibini 6-1 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Hırvatistan'a düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan milli sporcu Ahmet Yılmaz, bronz madalya elde etti. Grekoromen stil 77 kilo üçüncülük maçında İranlı Alireza Morad Abdevali ile karşılaşan Yılmaz, rakibini 6-1 mağlup ederek dünya üçüncülüğüne ulaştı.

Milli güreşçi elde ettiği sonuçla Türkiye’ye şampiyonada bronz madalya kazandırdı.