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Milli kayakçıdan tarihi başarı

Milli kayakçıdan tarihi başarı

Milli kayakçımız Fatih Arda İpcioğlu Kazakistanın Szczuczynsk kentinde organize edilen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupasında yarışmanın ilk ayağında 99 metrelik rampadan atlayışını gerçekleştirdi.

Milli sporcu 88 metrelik atlayışıyla 30 sporcu arasına girerek tarihimizdeki ilk Dünya Kupası puanını ülkemize kazandırmış oldu.

Yarışmayı 23’üncü sırada bitiren Fatih Arda İpcioğlu, müsabakaların ikinci ayağında ise 29’uncu sırada yer alarak yeniden puan almayı başardı.  Daha önce Çekya'da ve Romanya'da başarılı atlayışlarla olimpiyat puanları toplayan milli sporcu Kazakistan'daki organizasyondan da puanlar toplayarak Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmayı büyük bir ölçüde garantiledi.  

 Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayakla Atlama Milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu'nu Kazakistan'da elde ettiği dereceden dolayı kutladı. Başkan Ali Oto," Fatih Arda ülkemizi bir kez daha başarıyla temsil etmiştir. Kazakistan'da yapılan Yaz Dünya Kupasında kazandığı puanlar bizleri sevindirmiştir. Sporcumuzu ve teknik ekibi yürekten kutluyorum" dedi.

Etiketler Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu
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