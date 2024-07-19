Olimpiyatta başörtüsü yasağı

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak Fransa, sporcularının başörtüsü takmasına izin vermeyecek. U

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz’da başlayacak. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 17 Temmuz’da, temizliğini kanıtlamak için yüzme etkinliklerinin yapılacağı Seine Nehri’ne girerek şehrin olimpiyata hazır olduğunu ‘göstermişti.’

Ancak birçok insan için nehrin temizliğinden daha önemlisi şuydu: ‘Cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık’ vurgusu yapan Fransa, sporcularının başörtüsü takmasına izin verecek mi?

Eylülde spor bakanı Amélie Oudéa-Castéra, ”Diğer spor etkinlikleri gibi olimpiyatta da Fransız sporcuların dini semboller taşıması laikliğe aykırı” demişti. Ayrıca Fransa’da devlet okullarında başörtüsü takmak 20 yıldır yasak.

Uluslararası Af Örgütü, Fransa’nın ‘başörtüsü yasağı’nı eleştirdi: ”Fransız yetkililer, sporda cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığı sağlama çabalarının başörtüsü takan Müslüman kadınlar için geçerli olmadığını utanmadan söylüyor.”

Tepkiler üzerine spor bakanı, sporcuların konaklaması için Paris’e kurulan olimpik kasabada başörtüsü takılabileceğini, sadece yarışma sırasında yasak olacağını söyledi. Fransız sporcular herhangi bir dini simgeleyen takı veya aksesuar takamayacak.

Olimpiyattaki sporcular kendi ülkelerinin federasyonlarına ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin kurallarına tabii olacak.

Bazı insan hakları örgütleri, geçen ay, Fransız yetkilileri bir mektupla yasağı gözden geçirmeye çağırmıştı.



Mektupta ‘Cinsiyet Eşitliği Olimpiyatı’ diye nitelenen oyunlarda Fransız sporculara ‘başörtü yasağı’nın ‘trajikomik’ olduğu vurgulanmıştı. Olimpiyatta kadın-erkek sayısı eşit olacak.