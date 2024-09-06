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Paris'te milli sporcumuzdan yüzme branşında altın madalya

Paris'te milli sporcumuzdan yüzme branşında altın madalya
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya aldı.

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut, 50 metre serbest S3 sınıfında finale çıktı.

Milli sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalya alırken, Türk spor tarihe geçti. Umut Ünlü'nün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.

Gümüş madalyayı Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise Almanya'dan Alexander Tim Josia Topf aldı.

Etiketler Paris yüzme spor madalya altın madalya
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