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  4. 17 Mayıs 2017 20:09

PES hayranlarına Konami’den müjde !

Konami, PES 2018'in 14 Eylül'de PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One ve PC platformları için çıkacağını resmi olarak duyurdu.

PES hayranlarına Konami’den müjde !
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Futbolseverlerinin her sezon FIFA ile birlikte beklediği PES’in yeni oyun tarihi açıklandı. Pro Evolution Soccer’in yapımcısı Konami, PES 2018’in 14 Eylül’de tüm platformlarda çıkacağını duyurdu.

Barcelona, Dortmund ve Liverpool gibi Avrupa devlerine sponsor olan Konami, oyunda Şampiyonlar Ligi bölümünün de devam edeceğini takipçileriyle paylaştı.

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