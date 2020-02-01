Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Rodrigues’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Krues’nin ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağalarla buluştu. 0-1

15. dakikada Gustavo’nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kruse’nin vuruşunda savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

16. dakikada Ekuban’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth’ün sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’ın sağından ağalarla buluştu. 1-1

28. dakikada Yusuf Sarı’nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

32. dakikada Sosa’nın ceza sahası içine gönderdiği topu Campi kafa ile kale sahası içine gönderdi. Novak’ın kafa vuruşunda Altay’ın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-1

34. dakikada Vedat Muriqi’nin sağ taraftan ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topa Dirar’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada Pereira’nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Sörloth’ün kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Isla’nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muriqi’nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa kornere çıkardı.

44. dakikada Vedat Muriqi’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tolga Ciğerci’nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Serkan Çimen xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Campi xxx, Novak xxx, Obi Mikel xx, Sosa xx, Ndiaye xx, Yusuf Sarı xx, Ekuban xx, Söloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Güliherme, Sturridge, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Fenerbahçe: Altay x, Isla x, Jailson x, Serdar Aziz x, Dirar x, Ozan Tufan xx, Gustavo xx, Tolga Ciğerci x, Kruse xx, Rodrigues xx, Muriqi xx

Yedekmler: Harun, Simon Falette, Emre Belözoğlu, Tolgay Aslan, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Muha Zajc, Deniz Türüç, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Kruse (dk. 1) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 16), Novak (dk. 32) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Ndiaye (Trabzonspor)

