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Tuba Bade Şahin’den, Dünya Cimnastik Şampiyonası’nda tarihi başarı

Tuba Bade Şahin’den, Dünya Cimnastik Şampiyonası’nda tarihi başarı
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13-14 yaş kategorisinde yarışan Tuba Bade Şahin, Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonasında Türkiye adına tarih yazdı ve gümüş madalya kazandı.

Türk sporcu Tuba Bade Şahin, Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, 13-14 yaş kategorisinde yarışan Tuba Bade, 50.790 puan toplayarak ikinciliği elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu başarı, Türkiye’nin bu turnuvada kadınlar bireysel kategorisinde kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti.

 

Etiketler Tuba Bade Şahin Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası Dünya Şampiyonası
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