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Türkiye'nin özel sporcusu Esra Bayrak, 10. kez Avrupa şampiyonu

Türkiye'nin özel sporcusu Esra Bayrak, 10. kez Avrupa şampiyonu
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Özel milli sporcu Esra Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Finlandiya Espoo’da devam eden VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada piste çıktı.

Esra Bayrak 5,51 metre atlayarak Avrupa şampiyonu oldu ve Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Esra, 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı.

İHA

Etiketler özel sporcu Avrupa Şampiyonu Esra Bayrak
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