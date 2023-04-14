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Ebrar'ın takım arkadaşı Ituma'nın son mesajı ortaya çıktı

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Milli oyuncumuz Ebrar Karakurt'un, İstanbul'da kaldığı otelde intihar ettiği iddia edilen takım arkadaşı Julia Ituma'nın son mesajı ortaya çıktı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı.

Maçın ardından Milli oyuncumuz Ebrar Karakurt’un Igor Gorgonzola Novara’dan takım arkadaşı Julia Ituma hayatını kaybetti.

Eczacıbaşı maçı için İstanbul'a gelen 18 yaşındaki Novara oyuncusu Julia Ituma, kaldıkları otelin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

2004 doğumlu İtalyan voleybolcunun ölümü ile ilgili polis soruşturmasında, kamera kayıtlarında oyuncunun gece intihar ettiği öne sürüldü. Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlattı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak, Arzu Kaya ve Mustafa Bakırhan'ın haberine göre, hayatını kaybeden voleybolcunun telefonunda kendisini çektiği bir fotoğrafın üzerine "Güle güle çocuklar" anlamına gelen "Bye bye guys" yazdığı tespit edildi.

 

(Kaynak)

Etiketler Ebrar Karakurt intihar Julia Ituma
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