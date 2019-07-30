11'LER BELLİ OLDU | Bayern Münih - Fenerbahçe

2019-2020 sezonu öncesi Avrupa'da düzenlenen en üst düzey turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Cup'ta Fenerbahçe ve Bayern Münih dışında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Tottenham yarışıyor.

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BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE

STAT: Allianz Arena

SAAT: 21.30

YAYIN: Spor SMART

BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski

YEDEKLER: Ulreich, Früchtl, Martinez, Arp, Davies, Tolisso, Müller, Zaiseer, Singh

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriç

YEDEKLER: Ferdi, Emre, Alper, Reyes, Zajc, Dirar, Frey, Altay, Oytun, Murat, Batuhan, Cebrail, Muhammed, Allahyar, Yusuf Mert

İLK GÜNÜN KAZANANLARI FİNALDE KARŞILAŞACAK

Günün ilk maçında Real Madrid ile Tottenham karşı karşıya geliyor. İlk günün kazanan takımları, yarın final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak. Turnuvada her maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Seyirciler, 2 günde 4 takımı izleme fırsatı bulacak. Bir bilet, aynı gün oynanan 2 maç için de geçerli olacak.

AUDI CUP 2009'DAN BU YANA DÜZENLENİYOR

Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı. Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor. Organizasyonda önceki sezonlarda Manchester United, Boca Juniors, Milan, Internacional, Manchester City, Liverpool, Napoli ve Sao Paulo takımları da boy göstermişti.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK VAR

Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosunda sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz ile henüz hazır olmayan Okan Turp yer almadı. İzinleri biten Diego Reyes, Mauricio Isla ve Nabil Dirar ise kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

