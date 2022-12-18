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2. Lig'de ortalık karıştı, maç tatil edildi

2. Lig'de ortalık karıştı, maç tatil edildi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor arasında oynanan müsabaka, 61. dakikada tribünde çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta mücadelesinde Batman Petrolspor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti. Batman Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor, 50 ve 56'ncı dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

 Mücadelenin 61'inci dakikasında ise tribün karıştı, olaylar yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde saha içerisinde önlem alırken taraftarlar; sahaya koltuk, maytap, meşale ve su şişesi fırlattı.
Karşılaşmanın hakemi Safa Yılmaz, 61'inci dakikada olaylar nedeniyle maçı tatil etti.

 Polis ile gruplar arasında gerginlik çıkarken İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar gaz bombası atılarak dağıtıldı.

 

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