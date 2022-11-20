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2022 Dünya Kupası heyecanı başlıyor

2022 Dünya Kupası heyecanı başlıyor
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2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında bugün yapılacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuvada final maçı 18 Aralık'ta oynanacak.

Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

İlk kez Arap dünyasından bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64 müsabakaya sahne olacak. Beş kentte yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak.

A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak.
Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık'ta oynanacak.

Etiketler 2022 dünya kupası
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