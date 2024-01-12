24 Türk kulübüne transfer yasağı cezası!
FIFA'dan Adana Demirspor'un da yer aldığı 24 Türk takımına transfer yasağı getirildi.
FIFA, resmi internet sitesinde transfer yasağı alan kulüplerin listesini yayımladı. Listede hem ulusal hem de uluslararası transfer yasakları belirtildi.
EN ÇOK YASAK ALAN ÜLKE TÜRKİYE
FIFA, yaptığı açıklamada tüm ülkelerden transfer yasağı alan kulüpleri açıkladı. Bu kulüplerin çoğunluğunun Türk takımı olması dikkatlerden kaçmadı.
ADANA DEMİRSPOR LİSTENİN BAŞINDA
Transfer yasağı alan takımlar şöyle;
Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Alanyaspor, Alg Spor, Altay, Ankaragücü, Antalyaspor, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Gaziantepspor, Giresunspor, Hatayspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Samsunspor, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.
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