A Spor rejisinde Fenerbahçelileri kızdıracak konuşma

Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’nin Afjet Afyonspor ile yaptığı karşılaşmada A Spor’un yayın esnasındaki reji sesleri deşifre oldu.

5’inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe, TFF 2’nci Lig ekibi Afjet Afyonspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma esnasında yayın yapan A Spor reji ekibinin sesleri deşifre oldu. Deşifre olan seslerde Fenerbahçe aleyhine atılan sloganların kayda alınması için iletişim kurulduğu görüldü. Rejideki bir çalışanın “yönetim istifa” seslerini atan birkaç taraftarı görmesinin ardından “yakından çekelim” dediği anlar kaydedildi.

Karşılaşmada, normal süresi 0-0’lık eşitlikle sona eren maçın uzatma dakikalarında Fenerbahçe, Enner Valencia ve Osayi Samuel’in bulduğu goller ile maçı 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.