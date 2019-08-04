Abdülkadir Ömür'den Yusuf Yazıcı'ya veda

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, Lille takımına transfer olan Yusus Yazıcı'ya veda etti.

Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Seninle geçirdiğim 4 yıl boyunca gerek saha içi gerek saha dışı her şey için teşekkür ederim abicim. Seninle oynamak benim için büyük bir zevk ve mutluluk vericiydi. Söz vermiştik, bir gün aynı anda Trabzonspor forması giymeye, hayalimizi gerçekleştirdik. Şimdi daha büyük hayallerin için ayrılıyoruz, bir gün yine buluşacağız. Yolun açık olsun, Allah yardımcın olsun abi."

