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  4. 13 Nisan 2019 22:18

Abdullah Avcı: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İkinci golden sonra oyundan vazgeçtik. Biz ilk yarı doğru oyun oynadık ama ikinci yarı rakip bizi cezalandırdı” dedi. Avcı, şampiyonluk içinse, “6 hafta kaldı. Cebimiz dolu. En iddialı ve en avantajlı ekip...

Abdullah Avcı: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz
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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş’a karşı 2-1’lik mağlubiyet alan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Can Bartu’nun vefatından dolayı derin üzüntülerini belirterek sözlerine başlayan Avcı, “Türk spor ailesinin ve Fenerbahçe ailesinin önemli kişilerinden Can Bartu’yu kaybettik. Bazen skorlar, oyunlar konuşulur ama kahramanlar asla unutulmaz. Can Bartu da bunlardan birisiydi. Özellikle ‘Sinyor’ lakabının içini iyi dolduran bir isimdi. Fenerbahçe ve Türk futbolunun başı sağ olsun” dedi.

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