Aboubakar 2 dakikada tarih yazdı

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçında Etiyopya'yı mağlup eden Kamerun, Son 16'ya yükselmeyi garantilerken, Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar 2 dakikada attığı gollerle tarihe geçti.

Afrika Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapan Kamerun, A Grubu’ndaki ikinci maçında Etiyopya’yı 4-1 mağlup ederek Yeşil Burun Adaları maçı öncesinde Son 16’ya kalmayı garantiledi. Kamerun Milli Takımı’nın golcüsü Vincent Aboubakar attığı gollerle hem maça hem de ülke futbolunun tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Gruptaki ilk maçında Burkina Faso’yu yenen Kamerun, 4. dakikada Dawa Hotessa’nın attığı golle Etiyopya karşısında 1-0 geriye düştü. Ancak 8. dakikada Karl Toko Ekambi’nin golüyle skoru 1-1’e getiren Kamerun, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarının 53. ve 55. dakikalarında sahneye çıkan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Kamerun’u iki dakika içinde 3-1’lik üstünlüğe taşıdı. Mücadelenin 67. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Kamerun’un ilk golünün sahibi Ekambi, maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

ABOUBAKAR TARİH YAZDI

Etiyopya karşısında takımının geri dönüşünde önemli bir rol oynayan Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası’ndaki ikinci maçında dört gole ulaştı. Burkina Faso’yu 2-1 yendikleri maçta takımının iki golünü kaydeden Aboubakar, Etiyopya karşısında da iki dakikada iki gol attı. Başarılı futbolcu, 2008’de Samuel Eto’o’dan bu yana Kamerun’da arka arkaya üç AFCON maçında gol atan ilk oyuncu oldu.