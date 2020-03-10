Adem Büyük, Beşiktaş derbisinde kadroda olacak mı?

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile derbide karşılaşacak olan Galatasaray'da dün yapılan antrenmanda sakatlanan Adem Büyük'ün son durumu yarın netleşecek. Adem Büyük, Galatasaray'ın dün U19 takımı ile oynanan hazırlık maçında adalesinde hissettiği ağrı üzerine çalışmayı yarıda bırakmıştı.

Galatasaray takımı bugün izinli ve Adem Büyük'ün MR'ı yarın sabah çekilecek. Ancak Adem'in yapılan ilk kontrollerde derbide kadroda olma ihtimalinin çok düşük olduğu öngörüldü.

Galatasaray'da, pazar günkü derbide Adem Büyük'ün forma giyemeyeceği öğrenilirken Fatih Terim'in bu nedenle Beşiktaş maçında kadroya Andone'yi dahil edip Rumen golcüye forvet hattında hamle oyuncusu olarak kulübede yer vermesi bekleniyor.

SİVAS SONRASI FATİH TERİM NE DEDİ?

90 dakika bitiminde tecrübeli teknik adam, özellikle Galatasaray takımının 15 ila 45.dakika arasındaki oyununu tebrik etti ve, "Sizi tebrik ederim. İstediklerimi özellikle maçın ilk yarısında eksiksiz yerine getirdiniz. Galibiyeti hak ettiniz. Ancak devre arasını daha farklı skorla bitirmeliydik. Bu futbolu ortaya koyduğumuz, oynadığımız sürece şampiyonluk hedefine ulaşırız. Bu futbol bizi şampiyonluğa taşır." ifadesini kullandığı öğrenildi.