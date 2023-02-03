Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a şok sözler: Burnundan fitil fitil gelecek

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık'ı hedef alan Ahmet Çakar, ''Dün gece yediğin halt burnundan fitil fitil gelecek'' dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarıyla damga vurduğu mücadele sonrası Ahmet Çakar'da büyük ses getiren bir paylaşım geldi.

"ÇOK YAZIK"

Çakar, maçın hakemi Ali Palabıyık'la ilgili paylaşımda bulunurken, "Ali Palabıyık, başta sen ve bazı Türk hakemleri ve bir kısım VAR çocukları. Hepiniz hokkabazsınız. Bak Palabıyık Ali. Sırf Galatasaray'la barışmak ve kendini affettirmek için Fenerbahçe'yi yedin. Batshuayi ve Samet'e yapılan bariz penaltıları görmene rağmen vermedin ..Yazık çok yazık." ifadelerini kullandı.

"AYNI HALTI YEDİN"

Ayrıca Çakar, "Eyyy Ali Palabıyık. Yıllar önce Rize- Galatasaray maçında aynı haltı yedin. 3 ay önce Galatasaray - Alanya maçında aynı haltı yedin. Ama dün gece yediğin halt burnundan fitil fitil gelecek…" dedi.