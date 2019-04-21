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  4. 21 Nisan 2019 22:19

Ahmet Çakar'dan Ersun Yanal'a: Teknene dön

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için Twitter'dan Teknene dön Ersun Yanal, sahillere dön. Fenerbahçe'yi bitirdin mesajını yazdı.

Ahmet Çakar'dan Ersun Yanal'a: Teknene dön
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Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildiği maçın ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı eleştirdi.

Çakar attığı tweette, "Teknene dön Ersun Yanal, sahillere dön. Fenerbahçe'yi bitirdin..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ersun Yanal, bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 19 resmi maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

Teknene dön Ersun Yanal , sahillere dön. Fenerbahçe yi bitirdin ....

— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) April 21, 2019

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