Akhisarspor - Beşiktaş: 0-3

Spor Toto Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor’a konuk oldu. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik mücadelede Beşiktaş, deplasmanda 3-0’lık galibiyet elde ederek önemli bir üç puan elde etti. Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i konuk edeceği haftada Beşiktaş, kazanarak puanını 59’a çıkardı ve maç fazlasıyla zirve ortağı oldu ve Galatasaray’ın 2 puan önüne geçti.

Siyah-beyazlıların gollerini henüz ikinci dakikada Ryan Babel ve 20’de Alvaro Negredo kaydetti. İkinci devre de golle başlarken 47’de Babel skoru 3-0 yaptı. Babel bu sezon ligdeki gol sayısını 12’ye çıkardı. Ricardo Quaresma 5 maçlık cezasını noktalayıp sahalara geri dönerken Şenol Güneş’in öğrencileri kazanarak rakipleri üzerinde de baskı kurmuş oldu.

Sahadan mağlubiyetle ayrılan ev sahibi Teleset Mobilya Akhisarspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve Akigolar küme düşme hattının 6 puan üzerinde 34 puanda kalarak maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.