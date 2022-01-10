Ali Koç yeni teknik direktör için tarih verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına kimin geçeceği konusundaki soruları yanıtladı. Adana Demirspor maçı öncesinde konuşan Ali Koç net ifadeler kullandı. Fenerbahçeli taraftarların beklediği yeni hoca konusunu cevaplayan Koç, net ifadeler kullandı.

"YARIN BİRKAÇ ÜLKEYE SEYAHAT BAŞLIYOR"

Adaylarla ilgili de konuşan Ali Koç "Bir teknik direktör var paradan önce yapıyı konuşuyor. Testim dün negatif çıktı. Hoca için yarın birkaç birkaç ülkeye seyahat başlıyor. Bazı teknik direktörler sezon ortasında gelmiyor. Haziranda çalışacak olan hocanın bu döneme de rehberlik etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"2 HAFTALIK SÜREÇTE BELLİ OLUR"

Ali Koç "Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Kimsenin sorgulamayacağı hoca hedefi varsa, bugünden yarına olmuyor. Zoom'la telefonla bitecek iş değil. Prensipte anlaşır, yüz yüze görüşürüz. 2 haftalık süreçte yeni hocamız belli olabilir." dedi.