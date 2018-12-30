Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Ali Koç, ara transfer döneminde gerekirse gözlerini karartabileceklerini belirtmişti.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bir sürü isim bulunuyor. Ancak yaklaşık 2-3 aydır Fenerbahçe'yle ismi alınan Cesc Fabregas, Fenerbahçe için öncelikli adaylardan biri. Fenerbahçe dışında kendisiyle İtalya Serie A takımlarından Milan da ilgileniyor.

GÖRÜŞME LONDRA'DA SÜRÜYOR

Football Italia, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Chelsea'yle Cesc Fabregas hakkında görüşmek için Londra'da bulunduğunu belirtti.

