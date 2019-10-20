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  4. 20 Ekim 2019 22:17

Ali Koç: Zevksiz bir maçtı ama kazanmaya ihtiyacımız vardı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası Zevksiz bir maçtı. Birkaç vites daha arttırmamız lazım. Allah'a şükür kazandık, ihtiyacımız vardı dedi.

Ali Koç: Zevksiz bir maçtı ama kazanmaya ihtiyacımız vardı
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Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirten Ali Koç, ideal kadroyla daha iyi oynayacaklarını vurguladı.

Takımın daha da iyi olması gerektiğini söyleyen Koç, "Zevksiz bir maçtı, ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor, biz kazandık, birkaç vites daha arttırmamız lazım. Allah'a şükür kazandık, ihtiyacımız vardı buna. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi arttıracağımızı düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe Kulübü ikinci başkanı Semih Özsoy ise "Mutluyuz, inşallah devam edeceğiz. İyi bir hava yakalamak istiyoruz. 2-0'dan sonra gevşeme gibi göziükse de zor bir deplasmandan çıktık mutluyuz. Her puan kutsaldır, her puan değerlidir. Böyle bir deplasmanda kazandık, o yüzden mutluyuz" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , ali koç
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