Alişan'dan Ali Koç'a sitem: Beceremedik deyin ve istifa edin

Alişan, sosyal medya hesabından paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Ünlü şarkıcı Alişan, "Fenerbahçe'yi uçuracaksın diye destekledik, bizi bitirdin" dediği Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç'a sitem etti.

Ünlü şarkıcı Alişan, Karagümrük beraberliği sonucu Fenerbahçeli taraftarın tepki gösterdiği Koç'u sosyal medya hesabından topa tuttu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 9 kişi oynayan VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından Başkan Ali Koç'a taraftarlar tepki gösterdi.



"Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin"

Tepki gösterenlerin arasına şarkıcı Alişan da katılarak sosyal medya hesabından, "Biz seni Fenerbahçe'yi uçuracaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin diye, en önemlisi şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. Gerçekten güzel bir şey yapmak istiyorsan olmuyor, yapamıyoruz, beceremedik diyin ve istifa edin" dedi.