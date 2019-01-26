Borussia Dortmund 5 - 1 Hannover 96

Lider Dortmund'a farklı galibiyeti getiren goller ise 24. dakikada Achraf Hakimi, 60'ta Reus, 62'de Götze, 67'de Guerreiro ve 90'da Sancho'dan geldi. Hannaover'in teselli sayısını ise 86'da Hadzic kaydetti.

Bu sonuçla 48 puana yükselen Borussia Dortmund, bir maçı eksik Bayern'le puan farkını 9'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Mainz 05 2 - 1 Nürnberg

Freiburg 2 - 4 Hoffenheim

Mönchengladbach 2 - 0 Augsburg

Wolfsburg 0 - 3 Bayer Leverkusen

