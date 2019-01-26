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  5. 26 Ocak 2019 20:01

Borussia Dortmund 5 - 1 Hannover 96

Bundesliga'nın 19. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hannover'i 5-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini sürdürdü.

Borussia Dortmund 5 - 1 Hannover 96
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Lider Dortmund'a farklı galibiyeti getiren goller ise 24. dakikada Achraf Hakimi, 60'ta Reus, 62'de Götze, 67'de Guerreiro ve 90'da Sancho'dan geldi. Hannaover'in teselli sayısını ise 86'da Hadzic kaydetti.

Bu sonuçla 48 puana yükselen Borussia Dortmund, bir maçı eksik Bayern'le puan farkını 9'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Mainz 05 2 - 1 Nürnberg
Freiburg 2 - 4 Hoffenheim
Mönchengladbach 2 - 0 Augsburg
Wolfsburg 0 - 3 Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund - Hannover 96 , Bundesliga
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