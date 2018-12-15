Kaan Ayhan, Bundesliga'yı salladı

Bundesliga'da küme düşme hattında bulunan Fortuna Düsseldorf sahasında Freiburg'u ağırladı. İlk yarının golsüz geçildiği mücadelede ikinci devrede Kaan Ayhan fırtınası esti.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye çıkan milli futbolcumuz attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren ev sahibinde 79'da Kaan Ayhan bir kez daha topu ağlara gönderdi ve takımına 2-0'lık galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Fortuna Düsseldorf puanını 12'ye yükseltirken, Freiburg ise 17 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Augsburg 1 - 1 Schalke 04

Stuttgart 2 - 1 Hertha Berlin

Hannover 96 0 - 4 Bayern Münih

Hoffenheim 0 - 0 Mönchengladbach

