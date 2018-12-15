  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Almanya Ligi
  5. 15 Aralık 2018 19:37

Kaan Ayhan, Bundesliga'yı salladı

Bundesliga'nın 15. haftasında Fortuna Düsseldorf evinde Freiburg'u 2-0 yendi. Düsseldorf'a kritik galibiyeti milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın golleri getirdi.

Kaan Ayhan, Bundesliga'yı salladı
A+ A-

Bundesliga'da küme düşme hattında bulunan Fortuna Düsseldorf sahasında Freiburg'u ağırladı. İlk yarının golsüz geçildiği mücadelede ikinci devrede Kaan Ayhan fırtınası esti.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye çıkan milli futbolcumuz attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren ev sahibinde 79'da Kaan Ayhan bir kez daha topu ağlara gönderdi ve takımına 2-0'lık galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Fortuna Düsseldorf puanını 12'ye yükseltirken, Freiburg ise 17 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Augsburg 1 - 1 Schalke 04
Stuttgart 2 - 1 Hertha Berlin
Hannover 96 0 - 4 Bayern Münih
Hoffenheim 0 - 0 Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf - Freiburg , Kaan Ayhan , bayern münih
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM