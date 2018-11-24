Mainz 1 - 2 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasındaki Mainz - Dortmund karşılaşması Opel Arena'da oynandı.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı karşılaşmada Dortmund'a galibiyeti getiren goller 67. dakikada Alcacer ve 76. dakikada Piszczek'ten geldi. Mainz'in tek sayısını ise 70. dakikada Quaison kaydetti.

Bu sonucun ardından Dortmund puanını 30 yaparak, Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Mainz ise 15 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Wolfsburg 1 - 0 Leipzig

Hertha Berlin 3 - 3 Hoffenheim

Augsburg 1 - 3 Eintracht Frankfurt

Bayern Münih 3 - 3 Fortuna Düsseldorf



