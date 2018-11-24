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  5. 24 Kasım 2018 19:56

Mainz 1 - 2 Borussia Dortmund

Bundesliga'nın 12. haftasında yenilgisiz lider Borussia Dortmund deplasmanda Mainz'ı 2-1 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Dortmund'a galibiyeti Alcacer ve Piszczek getirdi.

Mainz 1 - 2 Borussia Dortmund
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Almanya Bundesliga'nın 12. haftasındaki Mainz - Dortmund karşılaşması Opel Arena'da oynandı.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı karşılaşmada Dortmund'a galibiyeti getiren goller 67. dakikada Alcacer ve 76. dakikada Piszczek'ten geldi. Mainz'in tek sayısını ise 70. dakikada Quaison kaydetti.

Bu sonucun ardından Dortmund puanını 30 yaparak, Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Mainz ise 15 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Wolfsburg 1 - 0 Leipzig
Hertha Berlin 3 - 3 Hoffenheim
Augsburg 1 - 3 Eintracht Frankfurt
Bayern Münih 3 - 3 Fortuna Düsseldorf

Bundesliga , Mainz Borussia Dortmund
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