Altay devleşti, Fenerbahçe kazandı: Hatayspor 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Bulut, ilk 11'de Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a ve Samatta'nın yerine Osayi-Samuel'e yer verdi.



Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam, Mert Hakan Yandaş ilk 11'i ile sahaya çıktı.



Sarı-lacivertilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Filip Novak, Uğur Kaan Yıldız ve Mesut Özil forma bekledi.

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Teknik direktör Erdoğan, kart cezalısı olan Akintola'nın yerine Fenerbahçe maçında Selim Ilgaz'a görev verdi.

Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz ve Diouf ilk 11'i ile çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GUSTAVO SAKATLANDI

Bir pozisyonda takım arkadaşı Ozan Tufan'la çarpışan Gustavo, hemen arkasından rakibinden de darbe aldı. Brezilyalı futbolcu ilk yarının son dakikalarını sekerek tamamladı.

İkinci yarıya çıkamayan Luiz Gustavo yerini Mbwana Samatta'ya bıraktı. Gustavo'nun durumu daha sonra belli olacak.

MESUT ÖZİL OYUNDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte ilk maçı çıktı. Dünyaca ünlü TÜrk asıllı Alman futbolcu, 78. dakikada Thiam'ın yerine oyuna girdi.

ALTAY DEVLEŞTİ

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, karşılaşmanın ikinci yarısındaki kurtarışları ile Hatayspor karşısında adeta devleşti ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Son anlarda rakibini az adamla yakalayan Fenerbahçe'de Mesut Özil, 88. dakikada sağdan bindiren Ferdi'yi gördü. Ferdi'nin yerden sert ortasında Billong, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 2-0

90. dakikada Boupendza, önüne düşen topa güzel bir vuruş yaparak ceza alanı önünden kaleci Altay'ı mağlup etti: 2-1

Maç, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi

Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 48 yaptı ve liderliğini sürdürdü.