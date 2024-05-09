  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Amedspor şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

Amedspor şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

Amedspor şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor
Güncelleme:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Amedspor, 11 Mayıs'ta Diyarbakır Stadyumu'nda kupa töreni düzenleyecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Amedspor, kutlama programını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Diyarbakır Stadyumu'nda yapılacak kupa töreninin cumartesi günü saat 17.00'ye alındığı duyuruldu. Kutlama için ilk tarih olarak cuma günü belirlenmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada gün değişikliği için, "Şehir dışından ve yurtdışından gelecek katılımcıların ve taraftarlarımızın zorluk yaşamaması için şampiyonluk kutlamamızı Cumartesi günü saat 17:00'ye almış bulunmaktayız" denildi. 

Amedspor, organizasyon için herhangi bir kurumdan resmî talepte bulunmadığını ve organizasyonun yönetim kurulu tarafından karşılanacağını da açıkladı.

Kutlamada sahne alacak sanatçıların listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Amedspor, 11 Mayıs'ta Diyarbakır Stadyumu'nda kupa töreni düzenleyecek.

Etiketler amedspor şampiyonluk şampiyonluk kutlaması kutlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı Yasmin Erbil'in son pozlarına sevgilisinden ''Brazilian lolam'' yorumu Yasmin Erbil'in son pozlarına sevgilisinden ''Brazilian lolam'' yorumu Okullar yarın tatil mi? Resmi açıklama geldi Okullar yarın tatil mi? Resmi açıklama geldi Cemal Enginyurt'tan Bülent Arınç'a olay sözler: ''10 yıl sonra mı aklına geldi'' Cemal Enginyurt'tan Bülent Arınç'a olay sözler: ''10 yıl sonra mı aklına geldi'' İkinci el otomobilde satışlar durunca yöntem değişti: Yeniden cam ilanları dönemi başladı İkinci el otomobilde satışlar durunca yöntem değişti: Yeniden cam ilanları dönemi başladı Sevan Nişanyan'dan okul müdürü cinayeti için skandal sözler Sevan Nişanyan'dan okul müdürü cinayeti için skandal sözler Fenomen Merve Taşkın'a şoke eden mesaj: Eşimi test etmek istiyorum Fenomen Merve Taşkın'a şoke eden mesaj: Eşimi test etmek istiyorum Özgür Özel, Erdoğan'a sunduğu dosyayı açıkladı Özgür Özel, Erdoğan'a sunduğu dosyayı açıkladı Hastane randevu sisteminde yeni dönem başlıyor Hastane randevu sisteminde yeni dönem başlıyor