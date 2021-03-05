Amine Gülşe'den Mesut Özil paylaşımı: Allah'ın izniyle iyi olacak

Güzel oyuncu Amine Gülşe sosyal medya hesabından sakatlanan eşi Mesut Özil'e destek için bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçında Mesut Özil sakatlanarak oyuna devam edememişti. 1-1 sona eren karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ayağındaki iç ve dış yan bağlarda kısmi yırtıklar oluştuğu açıklanmıştı.

"ALLAH'IN İZNİYLE İYİ OLACAK"

2019 yılında dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile hayatını birleştiren ve kız bebek dünyaya getiren oyuncu Amine Gülşe ise bu süreçte eşine destek oluyor. Özil'in sakatlanmasının ardından birçok mesaj alan oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Tüm arayan soran geçmiş olsun dileklerini yollayan herkese teşekkür ederim. Allah'ın izniyle iyi olacak ve daha güçlü geri dönecek inşallah. Amin" dedi.