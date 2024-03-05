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Anderson Talisca depremi: Sezonu kapattı

Anderson Talisca depremi: Sezonu kapattı
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Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr'da Anderson Talisca sakatlandı.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Anderson Talisca Al Nassr taraftarını üzdü. 

Suudi basınında çıkan haberlere göre; Kas sakatlığı yaşayan ve ameliyat olmak mecburiyetinde olan Talisca en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Haberde Brezilyalı futbolcunun sezonu kapattığı belirtildi.

"DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ GELECEĞİME SÖZ VERİYORUM"

Talisca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün reto femoral kasının parçalanmasını tedavi etmek için bir yolculuğa başlıyorum. Taraftarların desteğine ve kulübün desteğine çok teşekkür ediyorum. Sakatlık sporun bir parçası, ama benim kararlılığım daha da büyük! Rehabilitasyon şimdi başlıyor ve gelecek sezon Al Nassr'ın başarısına daha fazla katkıda bulunmak için daha güçlü bir şekilde geri geleceğime söz veriyorum. Bu yolculukta beni neşelendirmek için hepinize güveniyorum!"

Etiketler Anderson Talisca sezon sakatlık
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