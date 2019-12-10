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  4. 10 Aralık 2019 22:21

Anderson Talisca'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında gösterilen Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

Anderson Talisca'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı!
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Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Adı Fenerbahçe başta olmak üzere Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Talisca, bir Fenerbahçe taraftarının kendisine yolladığı "Come to Fenerbahçe" mesajını takipçileriyle paylaştı.

TARAFTAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Brezilyalı oyuncunun yaptığı bu paylaşım sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

Talisca, bu sezon Guangzhou Evergrande ile Çin Ligi'nde 27 maça çıkarken 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Sporx

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