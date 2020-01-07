  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 07 Ocak 2020 17:16

Andone'den taraftara mesaj: “2 haftaya geliyorum”

Galatasaray'ın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sakatlanarak formasından uzak kalan Florin Andone sosyal medya hesabından taraftarlara “2 haftaya İstanbul'a geliyorum” dedi.

Andone'den taraftara mesaj: “2 haftaya geliyorum”
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Galatasaray’ın Romanyalı forveti Andone, hakkında çıkan sakatlık dedikoduları sonrası sarı-kırmızılı taraftara seslenerek, “2 haftaya İstanbul’a geliyorum” dedi.

Romanya basınında tekrar ameliyat olacağı ve sezonu kapatacağı haberleri sonrası Florin Andone, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Haberleri yalanlayan ve tedavi sürecinin iyi gittiğini müjdeleyen Andone, “Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içerisinde İstanbul’da olacağım ve oynamaya hazırım” dedi.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Andone, 11. hafta oynanan Gaziantep maçında sakatlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , sakatlık , mesaj , Florin Andone
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM