Ankaragücü idmanında Moke ile İlhan Parlak tartıştı

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana izinli olan Tiago Pinto dışında tüm futbolcular katıldı.

Isınma koşusuyla başlayan idman, top sürme çalışmasıyla sürdü. Ardından iki grup halinde pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Çift kale maçın ardından bazı futbolcular, Altay Bayındır ve Korcan Çelikay'ın koruduğu kalelere şut atarak idmanı tamamladı.

MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

İDMANDA GERGİNLİK

MKE Ankaragücü antrenmanında gergin anlar yaşandı.

Teknik direktörü Mustafa Kaplan, çift kale maç esnasında oyunu durdurarak, Oscar Scarione ile Wilfred Moke'yi rakibe baskı yapmadıkları ve takımla birlikte hareket etmedikleri gerekçesiyle sert bir dille uyardı.

Maça devam edilirken, Moke, ayağındaki topu müsait durumda olmasına rağmen kendisine vermeyip, ileri oynayan İlhan Parlak'a tepki gösterdi.

Bunun üzerine İlhan, takım arkadaşının üzerine yürüdü. İki futbolcu arasındaki gerginliği, araya giren takım arkadaşları ve teknik direktör Mustafa Kaplan yatıştırdı.

Teknik direktör Kaplan, çalışmayı bıraktırdığı Moke'yi tesislere gönderdi.

TSYD ANKARA ŞUBESİ'NDEN DESTEK

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi yetkilileri, Beştepe Tesisleri'ne gelerek sarı-lacivertli ekibe destek verdi.

Başkan Hüseyin Doğru, başkanvekili Nihat Uçar ve genel sekreter Altan Altun, antrenman sahasında oyunculara tatlı ikram etti.

Teknik direktör Mustafa Kaplan ile futbolcular, antrenman sahasında dernek yöneticileri ve çalışanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

