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Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet edecek

Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet edecek
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MKE Ankaragücü, çeyrek finalinde ağırladığı Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı iddiasıyla TFF'ye başvuracağını açıkladı.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "27 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." denildi.

Ankaragücü, geçen günlerde de Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yakışıksız hareketini TFF'ye taşımış ve PFDK, Icardi'ye 1 maçlık ceza vermişti.

Icardi'ye yalnızca 1 maçlık ceza verilmesi de kamuoyundan tepki çekmişti.

Etiketler Ankaragücü Mert Hakan Yandaş şikayet
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