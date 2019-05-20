Ankaragücü taraftarından başkan Mehmet Yiğiner'e tepki

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 85'inci dakikasından itibaren sol kapalı tarafından başkan Yiğiner'e istifa çağrısı yapılması gerginlik yarattı.

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner ve yönetimin istifasını isteyen taraftarlara Mehmet Yiğiner tepki gösterdi. Maç sonu her iki tarafın karşılaşmaması için Yiğiner takım soyunma odası koridoruna indirildi. Maç sonu stadı terk eden taraftarlar ise uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet ederek stattan ayrıldı. Taraftarlar polis kontrolünde dağıldı.

