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  4. 20 Mayıs 2019 23:05

Ankaragücü taraftarından başkan Mehmet Yiğiner'e tepki

Ankaragücü'nün Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantilediği maçın ardından taraftarlar, başkan Mehmet Yiğiner'e istifa çağrısı yaptı.

Ankaragücü taraftarından başkan Mehmet Yiğiner'e tepki
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Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 85'inci dakikasından itibaren sol kapalı tarafından başkan Yiğiner'e istifa çağrısı yapılması gerginlik yarattı.

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner ve yönetimin istifasını isteyen taraftarlara Mehmet Yiğiner tepki gösterdi. Maç sonu her iki tarafın karşılaşmaması için Yiğiner takım soyunma odası koridoruna indirildi. Maç sonu stadı terk eden taraftarlar ise uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet ederek stattan ayrıldı. Taraftarlar polis kontrolünde dağıldı.

ankaragücü , Mehmet Yiğiner
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