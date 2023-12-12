Ankaragücü taraftarlarından Faruk Koca'ya destek eylemi

Ankaragücü taraftarları, başkanlık görevinden istifa eden Faruk Koca'ya destek vermek için Sarı-lacivertli kulübün tesislerinin önünde toplandı.

MKE Ankaragücü taraftarları, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası kulüp başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca'nın arkasında olduklarını belirtti.

Beştepe Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, "İyi gününde, kötü gününde. Hep beraberiz, Ankaragüçlüyüz" ve "İmparator Faruk Koca" tezahüratlarında bulundu.

Taraftar grupları yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve hakem hatalarından şikayetçi kulüplerin bile Koca'ya sosyal medyadan saldırdığını savunarak, "Başkanımız, elindeki düdükleri silah gibi kullanan hakemlere karşı, kulübümüz ve camiamızın hakları adına ölçülülük sınırı aşılmışsa da sonuna kadar mücadele etmiş ve bizim gözümüzde, olmasını hiç istemesek de tepkisini göstermiştir.

Bu olay umut ediyoruz ki futbol tarihimizde milat olur ve hakları yenen tüm camialar, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) suçlarını başkanımız Faruk Koca üstünden aklamaya çalışmazlar. Ankaragücü taraftarları olarak başkanımız ve armamızın arkasında olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ankaragücü taraftarlarının, yarından itibaren Tandoğan Tesisleri'nde oturma eylemi başlatacağı öğrenildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'la oynadığı maçtan sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve bu sabah tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülen Faruk Koca'nın avukatı Murat Bayramoğlu, cezaevinin dışında Koca'nın basın açıklamasını okudu.

Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hakem Halil Umut Meler’e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum. Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaydan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir. Spor sahaları centilmen müsabakanın mekanı olması gerekir. Benim tavrım da dahil olmak üzere fair-play'e gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda, salonlarda olmaması gerekir."