Antalyaspor'dan Ben Arfa bombası !

10 numara arayan Antalyaspor'un, bomba transfer için geri sayıma geçtiği kaydedildi.

Antalyaspor'un, başkan Ali Şafak Öztürk'ün Radyospor'da yaptığı "Kombine satışını arttıracak transfer olacak" sözleri üzerine kolları sıvadığı ve dünyaca ünlü yıldızın transferi için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Antalyaspor'un, Paris Saint Germain'den ayrılması beklenen Hatem Ben Arfa'nın transferi için masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldıza 3 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.

Antalyaspor'un, Paris Saint Germain'e transfer olan scout şefi Joao Luis Afonso dolayısıyla başkent ekibiyle iyi ilişkiler içinde olduğu ve bunun da transferde bir avantaj yarattığı vurgulandı.

Geçen sezonun başında Nice'ten transfer edilen Ben Arfa, 2016-17 sezonunda Paris Saint Germain formasıyla tüm kulvarlarda 32 kez maça çıktı.

Yıldız hücum oyuncusu, 32 maçta 4 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.