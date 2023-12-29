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Araplar Süper Kupa skandalı için 40 milyon dolar tazminat talep etti

Araplar Süper Kupa skandalı için 40 milyon dolar tazminat talep etti
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Kupa maçına çıkmama kararı almasının ardından Araplar 40 milyon dolar tazminat talep etti.

Araplar Galatasaray ve Fenerbahçe'den 40 milyon dolar tazminat talep ett Bugün Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali Arap yetkililerin Atatürk temalı tişört ve pankartlara izin vermemesi sebebiyle iptal edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu tutum karşısında maça çıkmayı reddetmesi üzerine Arabistan Futbol Federasyonu'ndan küstah bir talep geldi.

Federasyon maçın iptali sebebiyle yaklaşık 40 milyon dolar tazminat talep etti

Yeniçağ

Etiketler araplar süper kupa tazminat
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