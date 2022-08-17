Arda Güler için Gençlerbirliği ve Fenerbahçe pazarlık halinde
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nden transferi Arda Güler için sonraki satıştan pay maddesinde pazarlıklar başladı.
Fenerbahçe'de Arda Güler bilinmezliği yaşanıyor. Gençlerbirliği'nden transfer edilirken sonraki satıştan %20 pay maddesi eklenen genç oyuncu için pazarlıklar başladı.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Arda Güler'i yüksek bir bonservis bedeline satmayı planlayan Fenerbahçe, bu maddeyi ortadan kaldırmak istiyor. Gençlerbirliği ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler %20 pay için 3 milyon Euro teklifte bulundu. Başkent ekibi ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.
5 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Gençlerbirliği'nin Arda Güler'in %20'si için 5 milyon Euro istediği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe'den bir yalanlama gelmedi.
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