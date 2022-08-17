Arda Güler için Gençlerbirliği ve Fenerbahçe pazarlık halinde

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nden transferi Arda Güler için sonraki satıştan pay maddesinde pazarlıklar başladı.

Fenerbahçe'de Arda Güler bilinmezliği yaşanıyor. Gençlerbirliği'nden transfer edilirken sonraki satıştan %20 pay maddesi eklenen genç oyuncu için pazarlıklar başladı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Arda Güler'i yüksek bir bonservis bedeline satmayı planlayan Fenerbahçe, bu maddeyi ortadan kaldırmak istiyor. Gençlerbirliği ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler %20 pay için 3 milyon Euro teklifte bulundu. Başkent ekibi ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.

5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Gençlerbirliği'nin Arda Güler'in %20'si için 5 milyon Euro istediği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe'den bir yalanlama gelmedi.