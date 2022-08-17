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Arda Güler için Gençlerbirliği ve Fenerbahçe pazarlık halinde

Arda Güler için Gençlerbirliği ve Fenerbahçe pazarlık halinde

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nden transferi Arda Güler için sonraki satıştan pay maddesinde pazarlıklar başladı.

Fenerbahçe'de Arda Güler bilinmezliği yaşanıyor. Gençlerbirliği'nden transfer edilirken sonraki satıştan %20 pay maddesi eklenen genç oyuncu için pazarlıklar başladı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Arda Güler'i yüksek bir bonservis bedeline satmayı planlayan Fenerbahçe, bu maddeyi ortadan kaldırmak istiyor. Gençlerbirliği ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler %20 pay için 3 milyon Euro teklifte bulundu. Başkent ekibi ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.

5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Gençlerbirliği'nin Arda Güler'in %20'si için 5 milyon Euro istediği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddianın ardından Fenerbahçe'den bir yalanlama gelmedi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe arda güler
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