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Arda Güler ilk maçına çıktı, forma satışları patladı!

Arda Güler ilk maçına çıktı, forma satışları patladı!
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Real Madrid ile geçtiğimiz günlerde ilk maçına çıkan ve müthiş bir performans sergileyen Arda Güler izleyenleri memnun etti.

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri resmen başladı. Oynanan kupa mücadelesinde maça ilk 11'de başlayan ve bir topu direkten dönen milli oyuncumuz İspanyol devine şimdiden para kazandırmaya başladı.


FORMA SATIŞLARI PATLADI

Real Madrid ürünlerinin satıldığı sanal mağazada Arda Güler'in formalarına yönelik talepler arttı. Cumartesi günü oynanan maçtan sonra Arda Güler formalarının üretimine yetişemeyen Real Madrid yönetimi bu durumdan aşırı memnun kaldı.


EN ÇOK TALEP TÜRKİYE'DEN

Forma taleplerinin en çok Türkiye'den geldiği paylaşılırken, Arda Güler'in şimdiden Real Madrid'e para kazandırması İspanyol cephesini sevindirdi.

Etiketler arda güler real madrid
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