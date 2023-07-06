Arda Güler transferinde ''6 Temmuz'' ve Ronaldo detayı

Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren genç yıldız Arda Güler'in transferinde oldukça ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

Tüm dünyada transferin en çok konuşulan isimlerden olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler seçimin İspanyol devi Real Madrid'den yana kullanırken, Sarı-Lacivertliler Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Dünya devi Real Madrid, Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe yaptığı KAP bildiriminde "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir." ifadelerini kullandı.

TESADÜFÜN BÖYLESİ

Öte yandan transferin resmi olarak açıklanmasının ardından oldukça ilginç bir tesadüf de sosyal medyada gündem oldu.

RONALDO DETAYI...

Real Madrid'in efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo da Arda Güler gibi 13 yıl önce bugün Real Madrid'e imza attı. Milli yıldı da bugün imza atmak üzere İspanyaya gitti.